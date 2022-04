Roma non trasferisce alla Lombardia 1,4 miliardi per le spese Covid. Fontana si stupisce e si lamenta

di Roberto Bernardelli – Ma di cosa si stupisce e si lamenta il buon Attilio Fontana quando denuncia che Roma non molla un centesimo per la regione che ha subito per due anni di fila una pandemia senza precedenti? Ha scoperto ora che esiste una questione Nord, nel paese? E che il partito a cui appartiene l’ha declinata a prima gli italiani? Che fine ha fatto il referendum per l’autonomia che, testuale, doveva redistribuire le nostre risorse in base alle attribuzioni previste dalla Costituzione?

Davvero la Lega ha fatto le barricate per questo? Non ci pare. Né abbiamo sentito proteste vibranti della maggioranza lombarda di governo. Lasciamo ai posteri il laconico lamento del governatore.

“Io sono convinto che sia una preoccupazione anche per noi quella delle risorse che mancano. Anche noi, come comparto regioni, non solo la Lombardia, stiamo ancora aspettando 1 miliardo e 400 milioni di risorse per far fronte alle spese per il Covid, quindi è chiaro che siamo preoccupati che ci possano essere delle conseguenze soprattutto nei confronti sei più deboli che in questo momento dovrebbero avere un sostegno maggiore”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del botta e risposta di ieri tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sui problemi di bilancio del Comune e il mancato sostegno del Governo. Quanto alla possibilità di lavorare insieme con il Comune su questo aspetto Fontana, intervenuto a margine del 170mo anniversario della fondazione della polizia, ha rivendicato di avere “sempre cercato di lavorare nel rispetto delle istituzioni. Per me non esiste colore politico, esistono le istituzioni e soprattutto esistono i cittadini fragili che hanno bisogno di aiuto” ha concluso.

Ecco, presidente Fontana, Grande Nord da mattina a sera su questa battaglia c’è sempre. La Salvini premier, invece?

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord