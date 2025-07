Roma Capitale-Patto Nord per il Nord, così si completa tradimento Salvini

“Con l’ok del Consiglio dei ministri al disegno di legge costituzionale su Roma Capitale si completa il tradimento di Salvini e del suo partito nei confronti del Nord. Quello che in termini di autonomia amministrativa, potestà legislativa e federalismo fiscale non hanno avuto le Regioni e i comuni del Nord, lo avrà la città-stato di Roma Capitale, un ente di genere proprio, nuovo, unico e irripetibile. Roma ospiterà dunque 3 Stati: l’Italia, il Vaticano e pr esto anche Roma Capitale. I comuni del Nord sono virtuosi e Roma è sprecona? Non importa: ai comuni del Nord non andranno risorse perché saranno destinate comunque a Roma.

A difendere il federalismo e la libertà dei nostri territori, a rimettere al centro del dibattito la questione settentrionale, è rimasto solo Patto per il Nord”.

Lo afferma in una nota Patto per il Nord.