Rizzi, sostegno campagna contro i cani a catena. Firmiamo appello di Save The Dogs a presidente Regione Piemonte

di Monica Rizzi – Sara Turetta, presidente e fondatrice di Save the dogs, lancia l’importante battaglia di civiltà che immediatamente rilanciamo. Ecco il suo appello sui social. “Sono già arrivate 1.500 lettere al Governatore del Piemonte, Alberto Cirio , con cui gli si chiede di modificare la normativa regionale che consente di tenere un cane a catena, in Piemonte, anche per tutta la vita. Noi invece pensiamo che la catena vada bandita e ci auguriamo che la sua Giunta dia un segno di progresso e di civiltà. Questo il link per inviare la lettera: