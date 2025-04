Rizzi: Se Vannacci è federalista e autonomista, io cosa sono?

di Monica Rizzi – Anche basta, ragazzi. Dover leggere questa affermazione, e cioè che se il generale Vannacci è un autentico federalista e autonomista perché ha ricevuto dal segretario della Salvini Premier la tessera del partito, mi sembra qualcosa di marziano.

Ecco la riflessione, “riflessiamoci” anche noi!

“Sono scelte del segretario e del consiglio Federale, il fatto che abbia fatto la tessera significa che condivide gli obiettivi del nostro movimento, federalismo e autonomia”. Lo ha detto il segretario regionale della Lombardia della Lega Massimiliano Romeo, a margine dell’evento del Carroccio, “Il Nucleare sostenibile: l’Italia riparte”, in merito all’ipotesi che l’eurodeputato Roberto Vannacci diventi vicesegretario della Lega dopo il suo tesseramento al congresso di Firenze.

Alla faccia della scissione dell’atomo. Ad oggi non abbiamo ancora sentito l’epifania del generale, ovvero il suo manifestarsi convinto sostenitore di un’Italia ad esempio organizzata in macroregione, o alla Svizzera. Non si tratta di dichiarsi secessionisti. Quel pezzo di storia è finito. E aveva la sua logica 30 anni fa. Oggi, parlare di stop alla finanza derivata, di tasse sui territori, di responsabilità di spesa, non è un’eresia. Eppure non si pianta chiodo. Credete ci possa riuscire un generale?

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord e fondatore Patto per il Nord