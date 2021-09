Rizzi: Pensiamo a liberarci dai cattivi maestri del Nord

di Monica Rizzi- Pensiamo intanto a come liberare casa nostra dai cattivi maestri del Nord. Non ci interessa se questo Governo farà bene o farà male. D’altra parte un esecutivo a trazione meridionale non può avere la sensibilità per cogliere l’esigenza di cambiamento e di liberazione fiscale di chi produce, dialoga con l’Europa tutti i giorni e vive la globalizzazione da più di un ventennio ormai.

Abbiamo bisogno di partiti centralisti e nazionalisti al potere? Affatto. Abbiamo bisogno di un Nord semmai rappresentato dal Nord. In modo sporadico dentro la Lega qualcuno ha ripreso in mano la parola magica del Nord o della questione settentrionale. Ma chi lo fa agisce secondo una dialettica interna, non per perseguire un progetto politico di reale autonomia. Dov’erano i governatori o gli ex dirigenti della Lega quando Salvini virava verso l’estrema destra populista nazionalista? Escono solo ora allo scoperto perché vendono più debole il segretario? Che fatica…

Io invece sono convinta che i tempi stanno maturando per una diversa politica del territorio. Fatta da donne e uomini del Nord per il Nord senza passare per Roma.

Monica Rizzi, responsabile federale organizzativo Grande Nord