Rizzi, in Emilia Romagna l’emergenza non è finita. Per fortuna c’è chi salva gli animali. Volontari Oipa eroi silenzioni

di Monica Rizzi – Non possiamo restare indifferenti davanti ad una catastrofe come quella che ha devastato l’Emilia Romagna. Gli animali sono stati vittime di un evento senza precedenti ed è grazie all’intervento del volontariato animalista, con la straordinaria partecipazione dei vigili del fuoco, se migliaia di animali sono stati messi in sicurezza. Pubblichiamo qui un video importante per comprendere cosa significhi aiutare i nostri fratelli animali in difficoltà.

L’ultimo evento, in fatto di cronaca, è un salvataggio speciale effettuato dall’Oipa. Volontari eroi hanno fatto cose incredibili.

Ecco quanto scrivono gli amici dell’Oipa.

La zona del bolognese versa ancora in condizioni critiche, alcune aree sono isolate e i volontari si stanno adoperando per portare cibo alle famiglie degli animali bisognosi. Cinque i gatti salvati a Budrio: rimasti bloccati da 16 giorni al secondo piano di un edificio completamente allagato, sono stati portati al sicuro con il prezioso aiuto dei Vigili del Fuoco. I volontari sono inoltre intervenuti in una casa in campagna a Spazzate Sassatelli per portare cibo alla cagnolina Kira e ai suoi amici, due gatti, alcune oche e galline rimasti isolati. Raggiunte anche le zone di Conselice e Lugo, in provincia di Ravenna, per consegnare cibo casa per casa agli animali delle famiglie in difficoltà. La raccolta fondi continua e il vostro aiuto è fondamentale.

Scopri come aiutare qui: https://www.oipa.org/italia/aiuto-alluvione-emilia/