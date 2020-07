Rizzi (Grande Nord): Salvini ha bisogno di fosforo per non dimenticare. Forse una vacanza alle Bahamas

di Monica Rizzi – Un grande leader non può ricordare tutto. Ma allora glielo ricordiamo noi. Però prima chiediamo alla Lega se sia stato opportuno candidare a presidente della Regione un politico con i trust alle Bahamas. Attaccano tanto gli evasori, poi ora che hanno da dire? Per carità, tutto lecito perché poi c’è stata la volontà di rientrare con lo scudo fiscale.

Ma è questa l’immagine di un politico per la Lega? Non era meglio che restasse nella sua Varese e non esporsi? E non era meglio lasciar fuori e aziende di famiglia dalle relazioni con la Regione? Ed evitare di dire che non se ne sapeva nulla?

Dai su… Forse Matteo è sotto stress, consigliato un viaggio vacanza alle Bahamas. Non si chi paga però.

Monica Rizzi, Segretario organizzativo Grande Nord