Rizzi: Finalmente la legge che tutelerà di più gli animali. Patto per il Nord sarà sempre pet friendly

di Monica Rizzi – Era ora. Il traguardo di ieri in Senato, dove è stata la proposta di legge cheintroduce modifiche sostanziali introduce al Codice penale e di procedura penale per quanto riguarda i reati contro gli animali è il punto di arrivo di un lungo cammino, iniziato aotto il profilo legislativo nei primi dieci anni del 2000. Una maggiore sensibilità, una società che ha cambiato il proprio approccio sul fronte del benessere, ha contribuito a sostenere riforme non più rinviabili-

Mentre prima c’era la legge “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, oggi si parla “Dei delitti contro gli animali”. Un passaggio fondamentale, avvallato dalla presenza anche in Costituzione del riconoscimento del diritto al rispetto, alla vita, degli esseri senzienti.

Facciamo nostra anche la soddisfazione espressa dall’Oipa. laddove ricorando che “Finalmente l’Italia compie un passo che aspettavamo da anni. È un riconoscimento importantissimo: gli animali non sono più oggetti da considerare in funzione dell’essere umano e della sua compassione, ma individui senzienti che possono essere vittime dirette di reati ”.

“Con l’aumento delle pene, l’introduzione di aggravanti, così come di nuovi reati e la costituzione di strumenti processuali più forti in favore degli animali, questa riforma ha sicuramente fatto un passo avanti nella tutela di chi non ha voce”.

Come Patto per il Nord posso anticipare che tutti i temi in materia di benessere animale, con attenzione alle attività sul territorio, con le responsabilità e le competenze dei sindaci, saranno nel programma così come lo sono stati da subito nello statuto di Grande Nord, confederato al Patto.

Non si possono immaginare le nostre comunità senza animali, per il ruolo sociale che svolgono, per la bellezza della relazione che donano e perché sono un tassello fondamentale nel condividere la vita con le persone sole, gli anziani, i disabili, tutti coloro che beneficiano della loro presenza benefica, come membri effettivi della famiglia.

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Patto per il Nord