Rizzi: Candiani, citofona a Sofo. La Lega si scandalizza perché per Conte esiste solo la questione meridionale. Ma se avete sbianchettato voi il Nord!

di Monica Rizzi – Dire che la politica della Lega è strabica è poco. Sentite questa dichiarazione. “Il governo Conte insegue per consenso politico solo la “questione meridionale”, ma trascura e ignora che oggi esiste una grave crisi economica del Nord produttivo e del resto del Paese. Per la narrazione di Pd e 5Stelle non può esistere una “questione settentrionale”, che invece c’è e dopo la pesante crisi covid19, rischia l’esasperazione. Gli Italiani vanno aiutati tutti assieme. Chi lavora e chi fa impresa va considerato da Nord a Sud, altrimenti da questa crisi l’Italia uscirà ancora più divisa”. Così il senatore della Lega Stefano Candiani.

Ma stanno scherzando, vero? E’ della Lega o no l’europarlamentare Sofo che invoca di dirottare al sud tutte le risorse del recovery fund perché il sud ha pagato il prezzo più alto del covid?

Candiani, citofona a Sofo poi aggiornami.

Monica Rizzi Segretario organizzativo Grande Nord