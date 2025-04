Rizzi: A quando farmaci veterinari ai prezzi di quelli identici a uso umano?

di Monica Rizzi – Era stato l’allora ministro Speranza a darci l’illusione anni fa che finalmente i farmaci ad uso veterianrio con il medesimo primcipio attivo, potessero avere gli stessi prezzi per i farmaci ad uso veterinari. Ma in Italia gli annunci valgono quel che valgono. La questione è molto seria ed è una battaglia che non può che essere trasversale. Per questo va accolta con piacere la proposta che il Pd (altri dormono) con cui si torna a bomba sull’argomento. Sappiamo che un italiano su tre ha un cane o un gatto in casa. Le spese veterinarie sono esosissime e chi ha un animale da compagnia lo sa bene. Lo ha detto la parlamentare Patrizia Prestipino. Perché tuttavia si specula ancora?

Sappiamo che un farmaco per i nostri amici animali può costare anche 5 e più volte rispetto ad uno per uso umano.

Ben venga quindi una proposta di legge che dà il via libera alla somministrazione di farmaci umani, “con una riduzione di almeno il 20%. Ci auguriamo che questo governo di centrodestra capisca che è necessaria una normativa in questo senso. Rendere i farmaci veterinari più accessibili è una scelta morale, etica e politica fondamentale”.

E noi non possiamo che sostenere qualsiasi battaglia di civiltà per la salute e il diritto alle cure.

Monica Rizzi, responsabile organizzativo federale Grande Nord e fondatore Patto per il Nord