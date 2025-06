Ritardi Pnrr, tutto secondo copione

di Carlotta Bevilacqua –

Il dato di fine 2024 è eloquente: a fronte di tutte le rate pagate nei tempi previsti dal Pnrr solo poco più di un terzo dei progetti risulta realizzato e pagato. Il governo ha ottenuto pochi giorni fa la quinta revisione del piano, si parla di una sesta in autunno ma le scadenze restano fisse. Nessuna revisione si potrà chiedere dopo giugno 2026 e il piano terminerà il 31 dicembre del 2026.

Il governo, come informa Fanpage.it sta studiando delle “scappatoie” per evitare la restituzione dei soldi non spesi e la non assegnazione di tutti i 200 miliardi previsti.

Come riporta, per l’appunto, Fanpage.it, la prima prevederebbe di utilizzare le società pubbliche e partecipate, come Invitalia o Simest, per esempio. Si tratta di enti che possono prendere in carico i soldi del Pnrr e poi firmare i contratti con le aziende che devono effettivamente occuparsi di completare i lavori. In sostanza, l’Italia potrebbe chiedere che l’obiettivo sia considerato raggiunto già quando i soldi vengono erogati, e non quando poi vengono usati e portano effettivi benefici.

Un esempio citato è quello degli interventi sostegno del settore agroalimentare. In questo caso l’obiettivo dell’Italia è far sì che entro il 30 giugno 2026 l’Ismea (un istituto economico pubblico) firmi con le aziende dei contratti per erogare tutti i soldi ricevuti in sovvenzioni. Se tutto fila liscio, queste sovvenzioni poi avranno degli effetti concreti solo molto dopo, ma intanto i contratti saranno firmati, l’obiettivo del Pnrr raggiunto, e i soldi europei arriveranno. Secondo alcune ‘analisi, in particolare quella di lavoce.info, questo meccanismo già oggi riguarda 10,6 miliardi di euro di interventi, ma si potrebbe espandere.

Una seconda soluzione, secondo il servizio di fanpage.it può essere quella di accettare un taglio parziale dei soldi ricevuti. Ovvero, chiedere che gli obiettivi completati solo in parte ‘valgano’ comunque, anche se solo per quella parte. Un esempio: gli asili nido. Sembra quasi certo che l’Italia non riuscirà a raggiungere l’impegno prefissato (e già abbassato rispetto alle previsioni iniziali) di circa 150mila nuovi posti entro giugno 2026. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha previsto che potremmo mancare quel target di circa il 10-15%.

Infine c’è una possibilità più ‘pratica’ e meno contabile: continuare i lavori per tutto il tempo possibile, anche dopo la scadenza di giugno 2026. Prima che la Commissione europea certifichi cosa è stato fatto e cosa no servirà del tempo: spesso le verifiche hanno richiesto diversi mesi di tempo, in passato. Questa non è una novità: anche per la settima rata richiesta a dicembre 2024 i controlli europei sono ancora in corso, e solo in questi mesi l’Italia sta raggiungendo alcuni degli obiettivi previsti. Insomma, si tratterebbe di sfruttare tutto il tempo possibile prima che arrivi il verdetto ufficiale.

Il tempo stringe e la possibilità che i ritardi sul pnrr del governo Meloni vengano confrontati con il lavoro del governo Draghi che, pure in una fase di realizzazione del piano tutta diversa, è stato perfettamente nei tempi concordati con l’UE, si fa sempre più concreta.