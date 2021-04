Ristoratori in A1: Vogliamo lavorare

“Vogliamo solo lavorare”. Lo urlano i ristoratori che oggi si sono mossi da tutta Italia, cosi’ spiegano, per radunarsi nel piazzale dell’Autogrill di Cantagallo lungo il tratto dell’A1 che corre sul territorio bolognese. “O ci autorizzate a lavorare o ci autorizzate a delinquere: non ci sono alternative”, dicono i portavoce della manifestazione in una specie di conferenza stampa improvvisata. E stato preannunciato un “gesto plateale” e l’ipotesi e che i ristoratori intendano bloccare l’Autostrada, ma per il momento si aspetta l’arrivo di altri manifestanti e poi si terra’ una riunione per decidere il da farsi. Una cinquantina gli esercenti presenti per ora. Sul posto anche Polizia e Carabinieri. “Non vogliamo scontrarci con loro”, raccomanda un portavoce della protesta: “Non sono loro il nostro nemico e invitiamo alla massima collaborazione”, perche’ “non e’ il momento di ‘scaldate di testa’, anche se ce ne sarebbero tutti i motivi”. Un paio di striscioni sono stati affissi sulle barriere dell’Autostrada, rivolti verso le auto in transito: recitano “Sos” e “Sostegni ridicoli”. Si protesta anche per la “disparita’ di trattamento” con altre attivita’: “Nell’Autogrill qui a fianco si puo’ pranzare? Allora sono cugino di Benetton, fate aprire anche a me”, urla uno tra i ristoratori piu’ infervorati.