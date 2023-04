Rilasciato l’ex amministratore dello Snp e consorte di Sturgeon

E’ stato rilasciato Peter Murrell, ex amministratore dell’Snp al potere a Edimburgo e consorte dell’ex primo ministro locale della Scozia, Nicola Sturgeon, arrestato in mattinata nel quadro di un’inchiesta su presunte irregolarità finanziarie nella gestione del partito. Gli investigatori, al termine di una giornata di perquisizioni a tappeto, hanno precisato che le indagini proseguono, ma per ora non hanno formalizzato accuse specifiche.Sturgeon ha da parte sua assicurato anche la propria disponibilità a cooperare con la polizia, “se richiesta”; mentre ha negato di aver avuto conoscenza dell’inchiesta prima delle sue dimissioni.