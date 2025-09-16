Riedita la prefazione di Bossi a “La Lega Lombarda” di D’Azeglio

E’ stata ripubblicata in questi giorni la Prefazione che Umberto Bossi scrisse nel 1993 alla pubblicazione de La Lega Lombarda di Massimo D’Azeglio, nel testo della storica edizione del 1871. L’odierna pubblicazione dello scritto di Bossi, autonomo dalla pagine di D’Azeglio, segna per una ritorno alle istanze originarie della Lega, a partire dalla libertà, e dall’autodeterminazione fiscale. Bossi sottolinea che per scrivere il suo romanzo poi rimasto incompiuto (della Lega Lombarda abbiamo solo otto capitoli) D’Azeglio compì approfonditi studi storici che lo portarono “a capire che la Lega non si era battuta in campo aperto – sino alla battaglia di Legnano – per l’indipendenza dell’intera penisola, quale anticipatrice del Risorgimento e punta di un sentimento xenofobo antitedesco, contrario a un governo unitario dell’intera Europa, quale fu quello del Sacro Romano Impero medioevale”.

“Si rese conto invece che la Lega Lombarda era scesa in campo “a lancia e spada” innanzi tutto per affermare l’autodeterminazione fiscale e il libero commercio delle città lombarde. Ovvero all’insegna di quella libertà che – al di sopra di ogni vecchia contrapposizione ideologica e di classe – ha sempre ispirato, e tutt’oggi ispira, la mia azione politica”. D’Azeglio, cioè, “si rese conto che quegli orgogliosi combattenti erano spinti da un’esigenza, profonda e genuina, inclusa quella di decidere quanta parte delle tasse dovessero andare ai servizi e al lustro dei rispettivi Comuni e quanta invece all’Impero, senza contare la libertà, non meno importante, di incrementare i propri commerci, le attività degli artigiani, dei primissimi opifici e delle cascine agricole”. Nella prefazione Bossi non solo manifesta ammirazione per D’Azeglio, promotore delll’unità d’Italia in una forma federale e non sotto la corona dei Savoia, ma anche di Alexander Hamilton, padre della costituzione federale americana e dell’economista Robert Putnam che così sintetizza: “non è òp sviluppo economico ad aver favorito l’affermazione della democrazia, ma al contrario è il lento e progressivo costruirsi di un tessuto democratico che affonda le radici nelle libertà acquisite dai Comuni italiani del XII secolo ad aver posto le basi dello sviluppo economico dell’Italia settentrionale”.