Ridateci la scuola. Basta con la didattica a distanza. La preghiera di tutti i presidi

“Centomila potrebbe essere un numero ragionevole”. In questi termini Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi poco fa su Rai Radio1 al Giornale radio delle 12, ha quantificato al ribasso il numero dei docenti non ancora vaccinati che, secondo le stime, sarebbero circa 200.000. “Dobbiamo fare di tutto per eliminare la didattica a distanza. Se per farlo e’ necessario vaccinarci tutti, allora ci dobbiamo vaccinare. Vedo con favore la possibilita’ che, qualora non si arrivi in tempi molto rapidi, in pochi giorni, ad abbattere quel numero, allora si possa prendere in considerazione una misura di obbligo”, ha aggiunto.

Il recente report Invalsi ha certificato il fallimento della dad, l’aumento dell’analfabetismo in ambito matematico e letterario tra gli studenti. Serve altro ancora da dire? Basta dad!