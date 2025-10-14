Resa dei conti, da un fuoriuscito Lega strali su flop del partito di destra più a destra

“Flop clamoroso di Vannacci a Viareggio e in provincia di Lucca, partito che perde due punti rispetto alle Europee, partito che perde più del 20% rispetto alle Regionali del 2020. E’ stato distrutto un partito per regalare un posto agli amici di Vannacci”. Lo afferma stasera Alessandro Santini, il capogruppo della Lega al Comune di Viareggio, uscito dal partito per contrasti col generale Roberto Vannacci, vicesegretario del Carroccio.

“Flop clamoroso, che regala un seggio a Simoni, che come preferenze prende solo un quarto delle preferenze della Meini a Pisa”, la capogruppo uscente della Lega al Consiglio regionale, commenta Santini.

“La X Mas con Vannacci affonda miseramente – ironizza il fuoriuscito ex leghista -, ma soprattutto la Lega perde il consenso, perde la presenza sul territorio perde quel colloquio, quel contatto che in tanti avevamo coltivato, fatto crescere, e soprattutto quel rapporto coi cittadini che ci distingueva con una linea politica assolutamente all’opposto di Vannacci”. A Viareggio in frizione con Vannacci aveva lasciato la Lega anche la ex segretaria del Carroccio in città, Maria Domenica Pacchini. Inoltre, l’avvocato Massimiliano Baldini, più o meno per motivi simili ha deciso di non ricandidarsi al Consiglio regionale della Toscana dov’era consigliere uscente per il Carroccio.