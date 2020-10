Report, questa sera focus sulla regione e la sua politica. Lo scenario della ‘ndrangheta dietro le quinte?

Come di consueto su Rai3, andrà in onda alle 21,20 lunedì sera una nuova puntata di Report. Tre le inchieste in scaletta nel programma: La Capitale Immorale, di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara, Federico Marconi, Giovanni De Faveri, dietro allo scandalo dei camici del cognato di Fontana. Report ritiene di poter svelare un sistema di potere che da anni avvolgerebbe la Regione Lombardia: appalti truccati, nomine pilotate e infiltrazione della ‘ndrangheta. Con interviste e documenti esclusivi l’inchiesta farebbe luce su nuovi e inediti conflitti di interesse del governatore lombardo. Viene ricostruita inoltre la presunta rete di corruzione messa in piedi tra Varese e Milano da una delle eminenze grigie piu’ potenti della Lombardia: un politico di altissimo profilo, detto il Mullah, legato a Marcello Dell’Utri e consigliere di Attilio Fontana nella formazione della giunta regionale. In questo scenario la ‘ndrangheta avrebbe trovato terreno fertile. Deciderebbe giunte comunali, nomina sindaci e non sente più alcun bisogno di nascondersi. Un macigno nello stagno al quale seguiranno di sicuro reazioni, difese e repliche di fuoco.