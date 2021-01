Regione, Moratti commissaria Giunta Fontana dopo disastri Covid? Salvini: valorizzeremo gli esclusi. Anche Gallera?

Un’ultima messa a punto e la nuova squadra della Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana sara’ ufficializzata. L’ex sindaco di Milano Letizia Moratti, potrebbe prendere anche il ruolo di vicepresidente della Regione assieme al delicato assessorato al Welfare di Giulio Gallera. “Entro stasera sentiro’ gli altri segretari di partito, a cominciare dal presidente Berlusconi – ha detto Salvini – e poi conto che la squadra cominci a correre. Per me, la squadra al 99 per cento e’ gia’ chiusa. Se la scelta di fare un rimpasto sia un’ammissione di colpa, di qualcosa che si poteva gestire meglio, Salvini non glissa: “Non ci sono bravi o cattivi. C’e’ una squadra che nel 2021 correra’” si limita a replicare, assicurando che “nessuno sara’ dimenticato”. Anzi, “tutti saranno valorizzati” anche l’assessore Gallera.