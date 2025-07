Regione Lombardia, tentato blitz per aumento di 550 euro al mese indennità consiglieri. Prima loro, non in Nord!

Lo si è venuto a sapere per la nota stampa dell’eurodeputato Gaetano Pedullà (M5S): “Nessuna vergogna – scrive – per il Consiglio regionale della Lombardia, che ha cercato, clandestinamente, di aumentare di circa 555 euro lordi al mese l’indennità dei consiglieri allineandola a quella delle altre Regioni”.

Chissà perché la politica batte sempre l’inflazione nel tenere al passo il proprio riscontro economico. E con cifre che non sono di poco conto.

“Fratelli d’Italia, Pd e Lista Fontana, hanno portato avanti, in commissione Bilancio della Lombardia, l’emendamento, poi ritirato il 9 luglio, da Federico Romani di FdI. Nella regione dove ci sono tagli alla sanità, alla scuola e ai trasporti, dove trovare una casa è un privilegio e un posto fisso una chimera – viene stigmatizzato – la solita Casta pensa ai propri interessi, fregandosene di lasciare una Lombardia senza diritti e senza servizi. I soldi servono ai cittadini in assestamento di Bilancio, servono per garantire una casa, le cure e un salario minimo. L’ingordigia politica è un vizio difficile da togliere. A destra e a sinistra”, conclude l’eurodeputato.

Commentare è superfluo. Ed esporre la questione non è populismo…