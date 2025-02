Regione Lombardia, il centrodestra si vota il minivitalizio per i consiglieri. Il testo arriva in aula

Passa in commissione regionale Affari istituzionali la reintroduzione del mini-vitalizio per i consiglieri della Lombardia, con il tema che approderà quindi in Aula per la votazione finale. Ieri la commissione era chiamata a discutere il pdl 97 ‘Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri’ che introduce un’indennità differita, a decorrere da questa legislatura, a favore dei consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive. L’istituto è esteso ai componenti della giunta e ai sottosegretari, con la facoltà di aderire o rinunciare.

La proposta prevede una trattenuta su base volontaria pari all’8,8% dell’indennità di carica (6.327 euro mensili) al fine di costituire un fondo che, al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell’esercizio del mandato per almeno cinque anni, riconosce ai consiglieri regionali che hanno aderito all’istituto un assegno calcolato con il metodo contributivo.

I contributi trattenuti annualmente saranno rivalutati, con un incremento di 2,75 volte, attraverso una serie di coefficienti che variano a seconda dell’età anagrafica del Consigliere al momento della corresponsione dell’indennità differita. In commissione il M5s, contrario dal principio alla reintroduzione del mini-vitalizio, ha presentato un emendamento per stralciare il pdl che è stato respinto dal centrodestra, con il Pd che non ha partecipato al voto.

Alla fine il testo complessivo, che approderà quindi in Consiglio regionale, è stato approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati. Contrari il M5s e il Pd, astenuto Luca Ferrazzi del Gruppo Misto.