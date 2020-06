Regione Lombardia: Cina ha responsabilità. Approvano mozione ma non chiedono i danni

Sei stato tu, lo so, ma non ti farò niente. In sintesi in Regione Lombardia è accaduto questo. Hanno approvato una mozione della Lega sulle responsabilità della Cina nella diffusione del Covid ma… Ma niente, non succederà nulla. Quanto ad una richiesta di risarcimento, per quanto ardua la strada, non se ne fa nulla.

Insomma, giusto solo per ribadire il concetto e dare un senso alla giornata al Pirellone. E il voto era anche segreto. La mozione per la cronaca è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia, 42 voti favorevoli e 33 contrari e impegna la mozione che impegna la Giunta di Attilio Fontana “ad attivarsi presso il governo italiano e l’Unione Europea al fine di intraprendere una procedura volta al riconoscimento delle responsabilità del governo cinese nella mancata e tempestiva comunicazione su quanto relativamente al Covid-19”. Una rivoluzione epocale…