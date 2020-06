di Roberto Callegari – Elezioni regionali, al Nord si vota in Liguria e in particolare in Veneto. I compagni di strada di Matteo Salvini preoccupati per “derive autonomiste” possono dormire sonni tranquilli. A noi basta ricordare quello che titolò qualche mese fa il Corriere del Mezzogiorno: “Non tutelo gli interessi del Nord. In Campania uniti ma volti nuovi”.

Tutto il resto è propaganda. Se ci credete ancora…

Corrado Callegari, Partito dei Veneti-Grande Nord