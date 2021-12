Reddito di cittadinanza, Confindustria ribadisce: ai poveri del Nord non arriva nulla

“Un miliardo sul reddito di cittadinanza, se fosse effettivamente per la lotta alla povertà, in cui ci sono 2 milioni di italiani a cui dobbiamo dare una risposta, ma così com’è strutturato oggi, ha dimostrato che non riesce a intercettare gli incapienti del Nord ed è diventato un disincentivo ad andare a lavorare nel Mezzogiorno”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ieri a Brindisi, in un passaggio del suo intervento all’assemblea pubblica organizzata da Confindustria Brindisi nel teatro Impero della città, sul tema “Insieme costruiamo il futuro. Con coraggio. Quanto alle politiche attive del lavoro, abbiamo detto che non era quella la strada giusta e che non avrebbe funzionato. E sui centri pubblici per l’impiego ci mettiamo 4 miliardi. A una platea di imprenditori chiedo quanti di voi assumono ricorrendo ai centri pubblici per l’impiego”. Dalla platea qualcuno ha risposto nessuno.

Ma allora, perché o governatori del Sud e il partito del Nord (ex) che prende voti al Sud, non ammette e denuncia?