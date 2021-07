Reddito cittadinanza, Conte: lo riformiamo. E il Nord cosa ne guadagna?

“Il Movimento 5 Stelle sta lavorando per migliorare il Reddito di cittadinanza e un suo piu’ efficace collegamento con le politiche attive per trovare lavoro. Ma giu’ le mani da uno strumento che, dati alla mano, ha inciso positivamente sui livelli di poverta’, sulle disuguaglianze”. Lo ha scritto su Facebook il leader in pectore del M5s ed ex premier Giuseppe Conte. “Non consentiremo a nessuno di togliere gli ombrelli di protezione ai piu’ deboli in mezzo a un diluvio – ha sottolineato -. Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi non ha voce, con buona pace per chi e’ pronto a raccogliere i fiati di chi ha potere economico ma non ha orecchi per chi non possiede nulla”.

Una domanda, una sola. Rivedranno i parametri che oggi generano sperequazione a danno del Nord?