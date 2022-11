Recessione profonda. Avremo il nostro 1929?La Bce non alza i tassi

Con l’inflazione che cresce e nel pieno della guerra del gas, dove l’Europa gioca a battaglia navale tra stati, la Bce frena sull’annunciato rialzo dei tassi. Con una recessione “accettabile”, la Banca centrale “dovrebbe continuare a normalizzare la politica monetaria” con tassi alti, ma“. La questione è presto detta: “anche se, dalla metà del prossimo anno,: in questo momento, spiega bene l’Ansa commentando la valutazione della Bce. ““. Lo afferma il vicepresidente della Bce Luis Guindos nel corso dell’analisi Forum di Milano. “La situazione delle banche è buona – spiega – migliore di qualche anno fa” mentre “la maggior preoccupazione è per le imprese non bancarie e le famiglie a basso reddito”. In questo quadro “le politiche fiscali sono importanti e debbono essere attente, selettive e improntate alla crescita”.. Afferma il vicepresidente della Bce Luis de Guindos all’Analysis Forum di Milano” “Forse siamo– spiega – dipende da tanti fattori, tra cui l’andamento dei tassi, su cui è molto difficile prendere una decisione”.