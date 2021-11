Rdc, Fico: “Non si chiude per qualche furbo”. Qualche “furbo”?

Incredibile ma vero. Le truffe sul reddito di cittadinanza invadono da anni le cronache, milioni di euro in fumo, associazioni a delinquere, mafiosi a casa o in carcere che lo incassano, ma per il presidente della Camera si tratta solo di qualche furbo. “Io difendo in modo forte il reddito di cittadinanza, perché sappiamo cosa ha significato anche in tempi di pandemia. Le truffe vanno condannate, ma il sistema dei controlli funziona: le frodi sono l’1% rispetto al reddito totale versato, anche in altri settori ci sono le frodi ma non per questo chiudi il provvedimento, una misura di civiltà non può morire perché c’è qualche furbo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Radio 24. Che dire, non c’è speranza.