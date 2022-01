Razzi: C’è chi voterà Berlusconi per salvarsi

“Draghi premier e Berlusconi al Colle, una coppia da sogno, tipo Messi-Ronaldo”. Così l’ex senatore Antonio Razzi che, in una intervista a Repubblica, conferma di stare contattando dei parlamentari per “dare una mano a Silvio”. E tutti “temono che con Draghi al Colle poi si vada a votare. E qui nessuno vuole andare a casa!”. Si tratta dei “fuoriusciti dai partiti. Quelli non li ricandida più nessuno. Vogliono finire in santa pace la legislatura” precisa sostenendo che i cinquestelle “sono al dieci per cento se va bene. E con il taglio dei parlamentari si sono dati la zappa sui piedi, amico mio. Quelli in Parlamento non ci tornano più” e “ce ne sono almeno 50-70 che ci stanno pensando”, “a tutti piace vivere bene. Molti di loro non hanno mai lavorato”. Interrogato sul suo voto del 2010 per Berlusconi ammette: “Io dovevo lavorare. Avevo 62 anni. Per candidarmi mi ero licenziato dalla fabbrica, in Svizzera. Lì non è prevista l’aspettativa. Se si andava a votare, chi me lo dava un altro lavoro? Sarei rimasto senza reddito fino alla pensione”, “avevo pure il mutuo per l’appartamento a Pescara” e così, aggiunge, ha lavorato in tre legislature: “Non c’ho scuola e ho fatto il senatore. Molti mi guardano strano. Li vedo i loro sguardi, sono invidiosi. E che volete da me, se non ce l’avete fatta?”.