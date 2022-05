Rassegnamoci, avremo bollette da incubo fino al 2025

“Gli attori del mercato si aspettano che i prezzi dell’energia rimarranno elevati per il resto del 2022 e fino al 2024-2025, anche se in misura minore. Attualmente i prezzi del Gas dovrebbero attestarsi intorno ai 100 euro/MWh fino alla fine del prossimo inverno (a circa 75 euro/MWh nell’estate 2023 e al di sopra di 50 euro/MWh fino all’estate 2025), con le aspettative sui prezzi dell’elettricità in evoluzione di conseguenza. Questa previsione determina l’incertezza del mercato a causa delle attuali tensioni geopolitiche e della guerra in Ucraina”. E’ quanto si legge nella bozza del piano RePowerEu, di cui LaPresse ha preso visione, che sarà presentato dalla Commissione europea mercoledì 18 maggio.

“I prezzi del Gas e dell’elettricità hanno raggiunto livelli record nel 2021 e hanno raggiunto i massimi storici dopo l’invasione dell’Ucraina nelle prime settimane di marzo 2022 – si legge nel documento -. I prezzi del Gas, storicamente inferiori a 30 euro/MWh, sono stati recentemente intorno ai 100 euro/MWh, con picchi occasionali a oltre 200 euro/MWh. Di conseguenza, nello stesso periodo anche i prezzi dell’elettricità all’ingrosso sono aumentati notevolmente, a causa delle centrali elettriche a Gas che spesso fissano il prezzo nei mercati energetici dell’Ue”.