Quell’incertezza che potrebbe portare la Bce a tagliare ancora i tassi. Lo spettro di maxi acquisti di obbligazioni

“La Banca centrale europea (Bce) ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, portando il tasso di deposito al 2,25%, come ampiamente previsto. Ma la sorpresa più grande è stata che la BCE ha cambiato il modo di descrivere la sua politica: non si parla più di “restrittiva”, ma nemmeno di ‘neutrale’. Così Lale Akoner, Global market analyst di eToro, sulla decisione della Bce. “Ciò suggerisce che i tagli dei tassi potrebbero continuare, in un contesto di maggiore incertezza politica dovuta alle decisioni sui dazi degli Stati Uniti e al loro impatto sulla crescita europea. Vista la mancanza di certezze, è probabile che la Bce adotti un approccio più dipendente dai dati, simile alla posizione della Fed”, prosegue. “Ci sono, infatti, forze contrastanti in gioco: se i dazi rappresentano un rischio negativo per la crescita, l’aumento della spesa europea per la difesa e le infrastrutture potrebbe fornire una certa compensazione. Detto ciò, se l’aumento dei disavanzi di bilancio dovesse minacciare la sostenibilità del debito, la Bce potrebbe essere costretta a riavviare gli acquisti di obbligazioni su larga scala”, conclude.