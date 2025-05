Quelle strane malattie… Inchiesta sulle assenze nei trasporti del napoletano

Si legge su Tgcom 24 di una “Una strana epidemia è esplosa a Napoli la scorsa domenica. Caso vuole che si sia abbattuta esclusivamente sui lavoratori della linea Circum (quella che collega i comuni vesuviani) colpendo tutti contemporaneamente. Quattordici assenti tra capitreno e macchinisti, con tanto di certificato medico, che equivalgono al duecento per cento in più rispetto alla media di una qualsiasi domenica dell’anno (senza ore di agitazione), quando si registrano al massimo una o due persone in malattia. Un picco anomalo, in una giornata di particolare afflusso turistico, sul quale l’Eav (Ente Autonomo Volturno che regola il trasporto nella regione Campania) vuole fare chiarezza. Lo scrive Il Mattino di Napoli”.

