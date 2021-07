Quell’articolo su Massimo Giordano, poi assolto con formula piena

Vedi anche https://lospiffero.com/ls_article.php?id=48707, che qui sotto riportiamo.

Giordano assolto con formula piena

Dopo un calvario di oltre sei anni, l’ex sindaco di Novara e assessore regionale riconosciuto innocente dai giudici. Iniziò tutto dal Bar Coccia, nel 2013 le sue dimissioni dall’incarico nella giunta Cota.

L’ex sindaco di Novara ed ex assessore regionale Massimo Giordano è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Novara. Giordano era accusato di numerosi reati, tra cui corruzione e concussione. Il processo, iniziato nel giugno 2016, riguardava episodi risalenti al 2012. Un impianto fortemente sostenuto dal procuratore capo di allora, Francesco Saluzzo, ora procuratore generale: una sentenza che segna una pesante sconfessione del suo operato. In seguito alle accuse, Giordano si era dimesso dalla giunta regionale guidata dall’allora governatore Roberto Cota e uscito dalla vita pubblica, rinunciando a candidarsi nelle recenti tornate elettorali. Secondo l’accusa, Giordano, leghista, era a capo di una sorta di gruppo di potere che, in più occasioni, avrebbe avvantaggiato professionisti e imprenditori amici in cambio di favori. “Sono stati anni molto difficili e di grande sofferenza, non tanto per me ma per i miei familiari. Oggi sono ovviamente soddisfatto ma anche addolorato perché le due persone che mi sono state sempre vicine, mio padre e mia moglie, non ci sono più. Ringrazio tutti i novaresi perché non hanno mai creduto alle suggestioni che hanno voluto creare”.