Quella percezione solo negativa del lavoro per il 42-55% degli italiani

Cosa rappresenta il lavoro, oggi, per gli italiani? È ancora percepito come fattore identitario, elemento di dignità, opportunità di crescita? Il Report FragilItalia “Lavoro e alienazione”, realizzato da Area Studi Legacoop in collaborazione con Ipsos, in base ai risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana per testarne le opinioni relative al tema, delinea una realtà molto diversa, di diffusa insoddisfazione e disaffezione verso il lavoro, con differenze significative relative, soprattutto, all’età e al ceto di appartenenza e, per talune evidenze, al livello di istruzione. Colpisce, anzitutto, il fatto che più di 4 italiani su 10 (il 42%, che sale al 50% nel ceto popolare e al 55% tra i laureati) descriva il proprio lavoro con almeno una connotazione negativa: “impegnativo”, “stressante”, “faticoso”, “distaccato”. Ancora più significativo che nella classe di età 31-50 anni, ovvero delle persone che sono nel pieno dell’attività lavorativa, a pensarla così siano 6 italiani su 10 (il 60%).

Insomma, il lavoro vissuto più come un obbligo che come un’occasione di espressione o di realizzazione personale. Al contrario, ad indicare almeno una connotazione positiva (“dinamico”, “creativo”, “in linea con il mio modo di essere”) è il 34% (il 41% tra i laureati, il 43% nel ceto medio e nella fascia di età 31-50 anni). Tendenze che trovano conferma nelle dimensioni che assume la percezione di una nuova alienazione lavorativa, di nuovo con differenze marcate in relazione, soprattutto, ad età e collocazione sociale. Quattro lavoratori su 10 (il 39%) non sentono di poter esprimere la propria personalità nel lavoro svolto; un dato particolarmente sentito dagli appartenenti al ceto popolare (61%), dai lavoratori a bassa scolarizzazione (52%), dagli under 30 (49%). Il 23% (che sale al 42% nel ceto popolare) si sente disconnesso dal prodotto finale; il 22% (ma con una percentuale più che doppia, il 47%, nel ceto popolare) percepisce costantemente una mancanza di scopo o di significato nel proprio lavoro. Indicatori di segno diverso per gli over 64 e il ceto medio. La mancanza di scopo nel lavoro è avvertita raramente o mai dal 62% degli over 64 e dal 54% del ceto medio; la possibilità di esprimere la propria personalità con il lavoro è percepita dal 71% degli over 64 e dal 68% del ceto medio. Entrambe le fasce si sentono, inoltre, abbastanza o molto connesse con il proprio lavoro: gli over 64 per l’84%, il ceto medio per il 77%.