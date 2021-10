Quel documento esclusivo su la nuova padania, la Lega antifascista di Bossi. L’autonomia non è di estrema destra

Quella immagine proposta da la nuova padania nel domenicale del direttore, Stefania Piazzo, l’indomani degli scontri in piazza dei no vax e l’occupazione della Cgil con una regia da estrema destra, riporta al centro il ruolo dei partiti. La foto ricorda un Umberto Bossi alla manifestazione del 25 aprile del 1994. Era un momento politico tutt’altro che tranquillo, era sceso in campo Silvio Berlusconi. La partecipazione dell’allora segretario federale all’evento era un chiaro messaggio, come nette erano le prese di distanza da qualsiasi fascismo.

Oggi, ecco il senso dell’editoriale, ci sono autonomisti di facciata, leghismi di destra che sono più a destra di Fratelli d’Italia.

La Catalogna insegna che si può essere indipendentisti di destra e di sinistra, liberali, progressisti ma non fascisti. E anche solo cercare, trattare, paciugare con certi ambienti attratti dal sordido e dal torbido, non è cosa sana. Per nessun sincero autonomista. Arrivano momenti in cui non dovrebbe neppure scattare la tentazione di farseli amici. E neppure conoscenti o informali informatori. Tanto per intenderci. Non si può sbagliare.

Foto Piazzo-Malaguti, riproduzione riservata