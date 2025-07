Quanto perde il Veneto con i nuovi dazi? Zaia non lo dice? Ci pensa il candidato del centrosinistra

“L’accordo tra Ue e Usa sui dazi non è un successo diplomatico: è una resa incondizionata. Dopo settimane di propaganda, la verità è che il nostro export pagherà dazio, in tutti i sensi, alle scelte sbagliate della destra italiana, che ha prima tifato per Trump e poi ha subito in silenzio un’intesa al ribasso, senza ottenere vere tutele. Altro che ‘rapporto speciale'”.

Non parla il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, impegnato a regolare i conti interni al partito e alla coalizione. Lo afferma in una nota Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per la coalizione di centrosinistra. Secondo Manildo “si tratta di una capitolazione diplomatica che rischia di colpire duramente una regione come il Veneto, che ha una forte vocazione all’export verso gli Stati Uniti: nel 2024, il valore delle esportazioni ha raggiunto i 7,2 miliardi di euro, con settori strategici come occhialeria, farmaceutica, gioielleria e vini ora esposti a rincari e perdita di competitività. Vicenza, con 2,2 miliardi di export, è la provincia veneta più esposta, seguita da Treviso (1,3 miliardi) e Padova (1,2). Quanto costerà alla nostra regione la resa sui dazi? Lo vengano a spiegare alle imprese che questa sarebbe una grande opportunità, come sostiene la Lega di Salvini”.

“Prima – sottolinea Manildo – si è creduto che bastasse l’asse ideologico per ottenere un trattamento di favore. Poi, davanti al tavolo vero, si è rinunciato a difendere con forza gli interessi del nostro Paese. Mentre paesi come la Gran Bretagna, il Canada o il Messico riuscivano a spuntare condizioni migliori, noi abbiamo scelto la subalternità e il silenzio. Il governo italiano si attivi subito, sia a livello nazionale che europeo, per avviare azioni concrete di tutela. Si proteggano i comparti più vulnerabili. Non si può restare fermi – conclude – mentre migliaia di posti di lavoro rischiano il colpo”.

La Regione che fa? Festeggia l’accordo o si fa andare bene anche questo, dopo la cantonata governativa sull’autonomia?

