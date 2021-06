Quanto è democratico con i catalani il Partito Popolare … Quello che è in maggioranza in Europa, per capirci

Qualcosa si muove in Catalogna anche se forze ostili si oppongono ad un processo di riappacificazione tra Madrid e Barcellona. La questione si gioca tutta sulla proposta di indulto verso i politici catalani in carcere dopo il referendum per l’autodeterminazione.

Autodeterminazione che tutti accettano sulla carta ma che alla prova dei fatti diventa fuorilegge quando un popolo vuole rivendicarla per esercitare il diritto alla secessione in modo democratico. E’ accaduto in Spagna e le conseguenze per il popolo catalano sono state perverse. Ora tuttavia ci sono tentativi di riappacificazione. Ma non tutti la sostengono. Anzi! Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, deve spiegare al Congresso dei deputati “cosa ha dato in cambio” per la lettera del leader di Sinistra repubblicana di Catalogna, Oriol Junqueras, nelle quale ieri si annunciava l’abbandono della via unilaterale da parte degli indipendentisti catalani.

Lo ha affermato in un’intervista a “Radio4” il vice segretario della comunicazione del Partito popolare (Pp), Pablo Montesinos, chiedendo, inoltre, al premier di esporre la posizione in merito alla concessione dell’indulto agli indipendentisti in carcere per il referendum illegale del 2017. Montesinos ha detto di “non credere” alle parole di Junqueras in quanto “ha ingannato la societa’ catalana e tutto il popolo spagnolo. L’ha fatto prima e puo’ farlo di nuovo adesso”. Il vice segretario della comunicazione del Pp ha poi difeso l’iniziativa del suo partito che ha lanciato una campagna on line contro la concessione di questa misura in Catalogna e nel resto della Spagna. “Il Pp deve essere accanto ai catalani che vogliono vivere in pace”, ha sottolineato Montesinos.

Se questa è piuttosto la pace per il Partito popolare, che vanta in Europa il maggior peso politico. E si vede.