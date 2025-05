Quanta preoccupazione per l’andamento dei consumi. Confcommercio: Come non vedere che fiducia è deteriorata?

Il dato di marzo sulle vendite, che conferma il difficile momento della domanda, va letto con cautela soprattutto quando si guarda al confronto su base annua. La diversa tempistica della Pasqua ha fortemente impattato sugli acquisti, particolarmente quelli di beni alimentari, coinvolgendo in modo diffuso gli andamenti delle diverse tipologie distributive. E’ il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat. Al netto dell’effetto Pasqua non mancano elementi di preoccupazione, che interessano il permanere di una situazione difficile per molti segmenti di consumo (abbigliamento e calzature tra tutti) e per la distribuzione tradizionale. In questo contesto il deterioramento del clima di fiducia delle famiglie rende ancora più incerta e complessa l’uscita da questa fase, con il rischio di rinviare l’auspicata ripresa della domanda e limitare le prospettive di crescita per il 2025.

Calano infatti le vendite al dettaglio a marzo, con un segno meno dello 0,5% sia in valore che in volume, dopo il lieve aumento dello 0,1% del mese precedente. L’Istat indica come rispetto allo stesso mese del 2024 il calo è del 2,8% in valore e un più marcato -4,2% in volume. Le vendite dei beni alimentati sono diminuite dello 0,5% rispetto al mese precedente in valore e dello 0,9%, con un calo notevole del 4,2% rispetto a un anno prima (-6,7% in volume). Se la cavano meglio i beni non alimentari: -0,3% in valore e -0,4% in volume su anno, e -1,4% in valore e -2,1% in volume su base tendenziale.

L’istituto di statistica registra aumenti delle vendite solo per i ‘prodotti di profumeria, cura della persona’ (+1,8%) e i ‘prodotti farmaceutici (+0,6%). Calano in misura consistente, invece, ‘cartoleria, libri, giornali e riviste’ (-4,5%) e ‘calzature, articoli in cuoio e da viaggio’ (-4,2%). “La flessione riguarda entrambi i comparti merceologici”, è la spiegazione dell’Istat, ma “è più marcata in quello alimentare, anche in ragione della diversa collocazione della Pasqua, quest’anno caduta ad aprile, mentre lo scorso anno ebbe luogo a fine marzo”. Rispetto a marzo del 2024 il valore delle vendite perde terreno in tutte le forme distributive: la grande distribuzione (-2,6%), le vendite delle imprese operanti su piccole superfici (-3,1%), le vendite al di fuori dei negozi (-4,7%) e il commercio elettronico (-1,3%).

Confesercenti commenta i dati parlando di “avvio d’anno difficile per il commercio” che conferma “una situazione sempre più difficile, in particolare per le imprese operanti sulle piccole superfici”. Per Confesercenti si sta delineando “uno scenario complessivo di forte incertezza, acuito dalla sfiducia generata dalle tensioni geopolitiche e dal tira e molla sui dazi di Trump” nel quale bisogna intervenire “a sostegno del commercio, ma anche dei consumi”.