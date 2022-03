Quando solo due anni la Russia ci “salvò” dal Covid

Solo due anni fa si svolse un’iniziativa di solidarieta’ da Mosca per aiutare l’Italia nel momento buio della pandemia del Covid. Una vicenda che, alla luce della guerra in Ucraina e dei rapporti tesi tra l’Occidente e il premier Putin, sembra molto lontana. Nel marzo 2020 dalla Russia giunsero in Italia quindici aerei da trasporto militare IL-76 pieni zeppi di uomini e mezzi: velivoli e attrezzature segnati da un adesivo su cui campeggiava un cuore e una scritta in tre lingue: ‘Dalla Russia con Amore’. La Russia invio’ anche otto brigate mediche, in tutto circa 120 uomini, tra medici ed esperti virologi. Oltre agli uomini, i mezzi: camion Kamaz per la disinfezione, ospedali modulari da campo, circa 100 ventilatori polmonari e 500mila mascherine mediche. Durante la missione, durata circa un mese e mezzo, i militari russi decontaminarono complessivamente 114 edifici in decine di localita’ della Lombardia.