Apprendiamo dai giornali e dal citato quotidiano L’Echo, che a sua volta citerebbe fonti ben informate, che il nome di un altro parlamentare socialista «è stato fatto da due persone, tra cui uno dei quattro imputati, durante gli interrogatori effettuati dall’Ufficio Centrale per la repressione della corruzione», scrive il quotidiano. L’eurodeputato belga Tarabella non risulta indagato e gode tra l’altro dell’immunità parlamentare, che viene persa solo in caso di flagranza di reato. Contattato da L’Echo Tarabella ha detto di «non avere assolutamente nulla da nascondere».

La Stampa invece scrive anche questo in merito ad un altro soggetto il cui nome compare nel caso.

«Sono lieto che l’interrogatorio si sia concluso e che io abbia potuto rispondere pienamente a tutte le domande. Se dovessero essere formulate ulteriori accuse, non vedo l’ora di avere l’opportunità di confutarle, poiché sono innocente di qualsiasi illecito. Qualsiasi forma di corruzione è assolutamente inaccettabile e sono assolutamente impegnato nella lotta alla corruzione». Lo dichiara Luca Visentini in uno statement rilasciato dall’Ituc, la Confederazione internazionale dei sindacati. E l’Ituc respinge come “totalmente false” le accuse di un’influenza del Qatar sul sindacato. Gli uffici dell’assistente dell’eurodeputato Pietro Bartolo all’Eurocamera di Strasburgo sono stati posti sotto sigillo ieri mattina, come ha confermato una persona del suo staff.

Le indagini faranno il loro corso. Ma una domanda va fatta. L’Europa di cosa si occupa? Dei suoi popoli o di altro? Delle vicende del Qatar perché li si giocano i mondiali e occorre sdoganare un certo mondo arabo o di altro? Così, giusto per ricordare che si è partiti dalla civiltà europea, un po’ divcrsa da altri riferimenti, quando vennero poste le basi della comunità europea.

Oggi l’Europa tocca il minimo storico pensiamo di gradimento. Ma d’altra parte cosa è stato mai fatto per farla percepire utile? Più che sanzionare, non prendere posizione verso l’autodeterminazione dei popoli, anzi, biasimarli, che ha combinato?

Monica Rizzi, responsabile organuzzativo federale Grande Nord