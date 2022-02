Putin invia truppe nelle regioni separatiste in Ucraina. Torna la guerra fredda

Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il ministro della Difesa di inviare truppe russe nel Donbass, regione separatista dell’Ucraina orientale, “con funzione di mantenimento della pace”. Lo riporta il quotidiano Novaja Gazeta spiegando che tale misura è contenuta in due decreti con cui Mosca riconosce ufficialmente l’indipendenza delle “repubbliche popolari” di Donetsk e di Lugansk. Tali entità si sono autoproclamate tali nel 2014 e finora il Cremlino non le aveva mai riconosciute e aveva anche negato ogni sostegno militare ai movimenti separatisti dell’Ucraina orientale. Novaya Gazeta riferisce inoltre che Putin ha chiesto al ministero degli Esteri di avviare relazioni diplomatiche con le rappresentanze politiche di Donetsk e Lugansk. Nel Donbass da venerdì scorso sono scoppiati scontri tra i gruppi armati separatisti filo-russi e l’esercito ucraino sulla scia di settimane di rinnovate tensioni militari al confine con la Russia, che hanno comportato anche la risposta degli Stati Uniti con diverse migliaia di soldati inviati nei Paesi Nato più prossimi al confine russo. Dopo il riconoscimento delle due repubbliche da parte del Cremlino, l’Unione Europea ha stabilito nuove sanzioni sulla Russia, accusata di voler invadere l’Ucraina. Mosca ha denunciato invece la crescente presenza militare americana alle sue frontiere e chiesto, per ragioni di sicurezza, che sia bloccato il processo di annessione dell’Ucraina alla Nato.