Puigdemont rompe l’alleanza di governo con socialisti Sanchez

Il partito indipendentista spagnolo guidato da Carles Puigdemont ha deciso di rompere l’alleanza di governo con i socialisti di Pedro Sanchez. Il comitato esecutivo di JxCat ha deciso “all’unanimità” di rescindere gli accordi con il Psoe al termine di una riunione di tre ore in cui Puigdemont ha esposto la sua posizione. Puigdemont stesso dovrebbe spiegare la sua decisione in una conferenza stampa alle 17 prima della consultazione con la base del partito tra mercoledì e giovedì.

Puigdemont ha comunicato al comitato esecutivo del partito la sua decisione proprio come aveva fatto ieri davanti al comitato permanente di Junts, l’organo decisionale più ristretto. Oltre alla consultazione, JxCat ha convocato un consiglio nazionale straordinario per oggi, durante il quale la decisione sarà comunicata alla dirigenza del partito. A novembre sarebbero stati due anni dalla firma dell’accordo di Bruxelles, che ha consentito l’investitura di Sanchez, e JxCat ritiene che questi accordi presentino più aspetti negativi che positivi.

La principale questione in sospeso è lo status ufficiale del catalano nell’Unione europea, ma ci sono anche l’applicazione dell’amnistia a Puigdemont, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, e la delega dei poteri in materia di immigrazione alla Catalogna.

“Il Psoe ha rotto l’accordo d’investitura consapevolmente, non possono dire di non essere stati avvisati, li avevamo avvertiti e abbiamo dato loro molte opportunità per cambiare” ma “l’unico cambio che si è avuto è quello dell’ora”, ha detto Puigdemont ironizzando sulla proposta di Sanchez di abolire il cambio d’orario. “Il Psoe è il massimo responsabile” di questa rottura perché “sono i socialisti e non Junts” che ha il potere di compiere l’accordo raggiunto due anni fa, ha detto il leader indipendentista.