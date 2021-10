Puigdemont, la mia lotta contro Madrid continua

Una notte in carcere in Sardegna e due giorni di bagni di folla. L’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, parla al quotidiano La Stampa dal suo quartier generale di Waterloo ed è pronto a tornare a Sassari per l’udienza di lunedì. “Sono abituato a queste persecuzioni, ma continuo a combattere contro uno Stato che prova e proverà ancora a fare di tutto perché io non possa parlare o viaggiare”. Puigdemont esclude l’ipotesi di non presentarsi in Sardegna lunedì. “Ci sarò, credo sia importante mandare un messaggio. Sono a disposizione della giustizia come ho già dimostrato in Belgio e Germania”, conferma, ammettendo i rischi. “C’è sempre un rischio. Ma sono tranquillo, la giustizia belga è stata chiara, la mia immunità parlamentare è vigente. Ho il diritto di viaggiare”, precisa.

L’ex presidente della Catalogna racconta quindi alcune circostanze del suo arresto e della sua immediata scarcerazione. “La Spagna”, dice, “dopo aver fallito in Germania, Belgio, Svizzera e Scozia, ha provato con l’Italia. Peccato che l’Italia, oltre a essere un Paese fondatore dell’Ue, ha un sistema giudiziario non politicizzato come quello spagnolo. Da molto tempo la Spagna sta controllando la mia vita e i miei dati”. Puigdemont sostiene di averne le prove. “Ho le prove dello spionaggio politico di cui sono vittima, sono eurodeputato ed è un reato grave, degno degli Stati totalitari. Stanno spiando i miei collaboratori, è stato utilizzato Pegasus per entrare nei telefoni di tutto il mio staff, hanno cancellato dai cellulari messaggi compromettenti per la politica e la sicurezza. Sono stati mandati in giro dati privati, le password delle riunioni telematiche. E mi spiavano anche in questo viaggio”, sottolinea, prima di confermare che il suo ritorno a Girona è ormai imminente. “Sì. La mia immunità è valida in tutti i Paesi dell’Ue. Spagna compresa”.