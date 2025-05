Puigdemont: I Popolari ostacolano il riconoscimento di catalano, del basco e del galiziano come lingue ufficiali nell’Unione Europea

Il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont, ha accusato il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Carles Puigdemont, di “cospirare con Paesi terzi” per ostacolare il riconoscimento del catalano, del basco e del galiziano come lingue ufficiali nell’Unione Europea. In un messaggio pubblicato, Puigdemont ha ricordato a Feijoo che lo Statuto di Autonomia della Catalogna obbliga sia la regione che il governo spagnolo a intraprendere le azioni necessarie per ottenere il riconoscimento ufficiale del catalano nell’Ue “Non so se il Pp stia facendo apologia della disobbedienza, della ribellione o del tradimento, perche’ cospirare con Paesi terzi contro gli interessi ufficiali del Regno di Spagna deve essere tutto tranne che lealta’”, ha dichiarato Puigdemont. Le dichiarazioni del leader indipendentista arrivano dopo che il Pp catalano ha ammesso di aver contattato Paesi dell’Ue per convincerli a votare contro l’ufficialita’ del catalano, giustificando tali azioni con la necessita’ di contrastare l’uso politico della lingua da parte del governo spagnolo. Il ministro degli Esteri, Jose’ Manuel Albares, ha ribadito l’impegno del governo di Madrid per l’ufficialita’ del catalano, definendo l’obiettivo “irreversibile” e criticando l’opposizione del Pp come contraria alla Costituzione e allo Statuto di Autonomia.