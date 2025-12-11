Procura ancora su edilizia, scoppia nuovo caso a Milano su destinazione d’uso di iniziativa immobiliare

Il “prezzo di partenza” degli appartamenti sequestrati nel cantiere ‘Unico-Brera’ di via Anfiteatro 7 a Milano è “fissato da 660.000 euro” con “incrementi in base alla dimensione, all’affaccio e al piano, servizi e comfort inclusi”. E’ quanto si legge sul sito dell’iniziativa immobiliare che la guardia di finanza sta sigillando in queste ore su ordine del gip Mattia Fiorentini con accuse di abusi edilizi.

Dell’esecuzione del provvedimento di sequestro è stato informato l’avvocato Federico Papa, uno dei legali dei costruttori. L’edificio, quasi completato, prevede la realizzazione e vendita di un bilocale, 2 trilocali, un appartamento su più livelli e 23 monolocali definiti modello “Unico”, come il nome dell’iniziativa. Tra le contestazioni della Procura di Milano ci sarebbe anche la destinazione dell’area: il piccolo lotto su cui insistevano ruderi di edifici settecenteschi demoliti nel 2006 era stato acquisito dal Comune a prezzo di esproprio nel 1980 nell’ambito degli allora Piani di zona.

Nel 2005 l’amministrazione lo avrebbe destinato a un progetto di “risanamento conservativo” per 9 casi popolari all’interno di una disciplina che avrebbe vietato interventi senza piano attuativo o permesso convenzionato e messo dei limiti inderogabili di altezza, densità e standard minimi per la popolazione. Per i pm Petruzzella-Clerici-Filippini-Siciliano quelle regole sono ancora oggi in vigore perché sarebbero state mantenute nei successivi Pgt 2012 e 2020. Nel 2006-2007 gli edifici storici sono stati demoliti e poi il 31 dicembre 2010 l’area venduta a BNP Paribas per circa 20,9 milioni di euro. La banca francese l’ha rivenduta ai costruttori Rusconi nel 2018 che hanno avviato il progetto ora finito sotto accusa nonostante una sentenza del Consiglio di Stato nel 2021 a loro favorevole.