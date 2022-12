Processo Saviano-Meloni, il gip respinge la richiesta di Salvini di costituzione di parte civile. Non c’azzecca…

«Non si può ritenere Salvini danneggiato dalla condotta che vede Meloni parte offesa e quindi non è ammissibile la costituzione di parte civile in questo procedimento», ha deciso ill giudice monocratico di Roma.

E’ passata quindi la linea difensiva di Saviano, rappresentata dall’avvocato Antonio Nobile. Secondo il legale «la richiesta di costituzione di parte civile del ministro Salvini non va ammessa, non avendo presentato querela è un soggetto estraneo rispetto all’imputazione così come formulata» ha detto in aula il difensore. Saviano durante una puntata di Piazzapulita su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d’Italia chiamandola «bastarda».