Processo Open Arms, il presidente Anm: La politica non può pretendere l’impunità

“Buona parte della classe politica sembra manifestare insofferenza nei confronti del controllo della legalità e confonde il primato della politica con la pretesa di impunità. Noi magistrati rispettiamo la politica, ma la legge penale obbliga tutti ad osservarla. Per difendere i confini non si possono comprimere i diritti di libertà dei migranti”. Lo dice in una intervista a La Stampa il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia in merito alle richieste della Procura di Palermo nei confronti di Matteo Salvini nel processo Open Arms. La posizione di Salvini e del governo, prosegue, “non credo sia un atto di intimidazione, quanto piuttosto una reazione scomposta che non tiene conto di alcuni principi fondamentali della nostra democrazia: l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge e l’autonomia e indipendenza della magistratura”. “Mi sarei atteso un intervento del ministro” Nordio “a tutela non tanto dei singoli magistrati quanto della funzione giudiziaria”, conclude Santalucia.