“Prima Putin” rispetto a Kiev? La replica di Patto per il Nord alle simpatie del vice segretario della Lega

“Le dichiarazioni del generale Vannacci, vice-segretario della Lega, non possono essere liquidate come semplici provocazioni da palcoscenico. Scegliere Putin rispetto a Zelensky, giustificare il regime russo con la presunta ‘approvazione popolare’, (…) , e nel contempo evocare con leggerezza ‘le cose buone fatte dal Duce’, rappresentano un salto di qualità nella compromissione dell’immagine internazionale dell’Italia e mettono in difficoltà anche la premier Meloni”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Vannacci è oggi il numero due del partito di Salvini, partito – continua la nota – che fa parte della maggioranza di governo e partecipa pienamente alle scelte strategiche dell’esecutivo. Le sue parole ricadono dunque sull’intera compagine di centrodestra e sono un attacco implicito alla presidente Meloni, la quale si è esposta con nettezza e coerenza nel sostenere l’Ucraina, la Nato e l’Ue in un momento cruciale per gli equilibri geopolitici del continente. Se il vice di Salvini rilancia posizioni apertamente filo-Putin, si indebolisce la posizione italiana nei consessi euro-atlantici. Il tentativo, poi, di rivalutare parzialmente il fascismo con slogan da baraccone non è solo una ferita alla memoria storica del Paese, è anche un segnale inquietante che rischia di riaprire ambiguità che la destra italiana ha da tempo superato”.