Prima il Sud. Zone agevolate Zes vietate al Nord, lo decide il governo targato Lega

“La decisione del Governo di estendere l’area della Zona Economica Speciale (ZES) Unica, con i relativi crediti d’imposta per nuovi investimenti e le semplificazioni anti burocrazia, solo alle regioni Marche e Umbria, mantenendo l’esclusione di tutto il Nord Italia, è una scelta miope che bisogna correggere. Tenere fuori le Regioni settentrionali dal perimetro degli incentivi si configura come una misura palesemente discriminatoria verso una parte del Paese”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Nel corso dell’iter parlamentare – continua la nota – auspichiamo che nel Governo e nelle Camere prevalga il buonsenso e che si possano introdurre correttivi. È doveroso ricordare che sono proprio le regioni del Nord, con il loro robusto gettito fiscale e il loro contributo costante al bilancio nazionale, a rendere strutturalmente possibili gli stanziamenti plurimiliardari, come i 2,3 miliardi annui previsti per il rinnovo della ZES destinati a finanziare queste decontribuzioni e agevolazioni nel Sud, e ora anche nelle regioni del Centro. Escludere il Nord da questi strumenti, pur essendo il principale finanziatore della manovra, non è solo una questione di equità, ma un vero e proprio atto ingiusto verso un tessuto produttivo che opera in un contesto internazionale”.