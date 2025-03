Prezzi su del 200% sui nostri vini. Trump “ama” solo i filotrumpisti

“Nell’Unione europea ci sono circa 9 milioni di aziende agricole, di cui 1,1 milioni si trovano in Italia. Quindi un’azienda agricola su nove si trova in Italia”. Parte dai numeri il commissario Ue all’Agricoltura Christophe Hansen oggi in visita a Roma. Tornera’ in Italia il 7 aprile per partecipare al Vinitaly. Il commissario parla col “Corriere della Sera” dei nuovi dazi di Trump e del modo in cui rischiano di colpire il settore agricolo europeo: “Non ci sono ancora i dazi ma Trump ha ovviamente annunciato, tramite X, molte cose che possono potenzialmente colpire anche il settore agricolo. L’Ue deplora profondamente la decisione degli Stati Uniti di reintrodurre i dazi sulle importazioni di prodotti europei in acciaio e alluminio. Non vediamo alcuna giustificazione – aggiunge -. Bisogna evitare l’escalation e incentivare il ritorno al tavolo dei negoziati. Ma bisogna essere in due per ballare il tango”. Tra le contromisure Ue c’erano dazi del 50 per cento sul bourbon. Trump ha risposto minacciando il 200 per cento sui vini Ue: “Nel 2019, quando c’e’ stato il famoso caso Airbus-Boeing, il bourbon e’ stato incluso nella lista delle contromisure europee. Ora la situazione e’ diversa, l’elenco provvisorio e’ stato redatto ed e’ in consultazione con le parti interessate. Ci saranno molte reazioni e a un certo punto ci sara’ una lista definitiva. Ma credo che anche in questo caso non andremo allo scontro”.

Hansen dice che “a giugno avremo una missione di alto livello in Giappone, e’ un mercato molto importante per i prodotti di qualita’ dell’Ue, specie per quelli a indicazione geografica o a denominazione protetta: l’Italia ha ben 888 prodotti registrati. Abbiamo altri accordi commerciali gia’ conclusi, come con il Canada, anch’esso fortemente colpito dagli Usa. C’e’ molto da guadagnare in questi mercati”. “Stiamo poi valutando – continua – una missione in Brasile, che e’ un grande consumatore di prodotti europei e un punto di riferimento per i Paesi del Mercosur in generale”. E’ necessario mantenere la competitivita’ dell’agri-food: “Un po’ piu’ di un anno fa gli agricoltori sono scesi in piazza e hanno espresso tre preoccupazioni principali. Primo, prezzi migliori per i loro prodotti di qualita’. Abbiamo gia’ in parte affrontato questo problema con l’emendamento mirato sull’organizzazione comune dei mercati. Avremo una modifica delle pratiche commerciali sleali”.