Pressioni perché Sturgeon lasci lo SNP

Aumentano le pressioni su Nicola Sturgeon, l’ex leader indipendentista scozzese, affinché lasci lo Scottish National Party (Snp ) dopo il suo arresto e il successivo rilascio di ieri nell’ambito della vasta inchiesta di polizia per le presunte malversazioni all’interno del partito di maggioranza a Edimburgo. E’ stato chiesto al ‘primo ministro’ Humza Yousaf di considerare la possibilità di sospendere Sturgeon qualora non fosse lei a lasciare lo schieramento. Dentro l’Snp la tensione è sempre più alta: la deputata scozzese Ash Regan, uscita sconfitta dalla recente corsa alla leadership interna, si è fatta avanti chiedendo “un’azione decisiva” dopo quanto accaduto ieri. Ma anche altri esponenti della compagine, come Angus MacNeil, chiedono a Yousaf la sospensione dell’ex leader, allineandosi di fatto all’appello fatto dalle opposizioni nel Parlamento di Edimburgo. Sturgeon, che si proclama innocente, è stata rilasciata senza una incriminazione come era accaduto per il marito Peter Murrell, l’ex potente amministratore del partito indipendentista, e per il tesoriere Colin Beattie. Non si trova in una posizione facile Yousaf, che era stato eletto alla guida dell’Snp al posto di Sturgeon col placet della nomenklatura uscente, e che non aveva sospeso dal partito nemmeno Murrell affermando la sua innocenza fino a prova contraria.