Pressione fiscale reale al 48%. Alla faccia

Operazione ‘Fact Checking’ sul Documento programmatico di finanza pubblica: la pressione fiscale reale resterà stabilmente oltre il 47%, sfiorando il 48% del Pil fino al 2028, ben più alta di quella ufficiale stimata dal governo intorno al 42,5%. Il gettito complessivo crescerà da 1.035 miliardi nel 2024 a 1.155 miliardi nel 2028, mentre la spesa pubblica salirà nello stesso periodo da 1.109 a 1.205 miliardi. E’ quanto segnala il centro studi di Unimpresa in una nota. A trainare i conti saranno pensioni, prestazioni sociali e sanità, insieme all’aumento degli interessi sul debito, mentre caleranno gli investimenti pubblici. In miglioramento i saldi, con il deficit che scenderà dal 3,4% al 2,1% del Pil e il saldo primario che salirà al 2,2%. Il presidente Longobardi: “Questi dati confermano la necessità di ridurre il peso delle tasse e di intervenire sulla spesa corrente, rilanciando invece gli investimenti produttivi” commenta il presidente Paolo Longobardi.